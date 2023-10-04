Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormandan toplayıp üretiyorlar... Ormandan toplayıp üretiyorlar... 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 09:40 Güncelleme: 04 Ekim 2023 Çarşamba 09:40 Osmaniye'de tahrip olan ağaçları toplayan köylüler bu ağaçları kömürleştirip yeniden ekonomiye kazandırıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651d08eb632a382fed3158d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı Kocaeli'nde kimyasal madde patladı; binalar tahliye edildi Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası 15 ilde dev operasyon Yine yağmur yine çökme: Üç yılda 3'üncü kez çöktü! Satala Antik Kenti'nde yeni keşif Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur'' Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü