Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı 01 Ekim 2024 Salı Saat: 16:46 Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tehlike altında olan 2 yavru vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fbfd275a12fa88ab081153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor İstanbul'da oto galeri uzun namlulu silahlarla tarandı İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi Bitlis Kalesi'nde 1500 yıllık keşif Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu 13 terörist daha etkisiz hale getirildi Cem Garipoğlu’nun mezarı başında polis nöbeti Trafik cezası için emsal karar: Fahri müfettiş yazdı, yargı iptal etti Deprem ondan ailesini ve bacaklarını almıştı... Minik Eymen yeniden ayağa kalktı