Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü 06 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 13:26 Güncelleme: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 13:26 Nesli tükenme tehlikesinde olan ''Anadolu Vaşağı'' Eskişehir'de ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66891bd4921b4a66460ae283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin'' Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı