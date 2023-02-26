''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi

Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için ''ormanın hayaleti'' olarak adlandırılan vaşak, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

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