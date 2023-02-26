Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi ''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi 26 Şubat 2023 Pazar Saat: 13:40 Güncelleme: 26 Şubat 2023 Pazar 13:40 Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için ''ormanın hayaleti'' olarak adlandırılan vaşak, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fb3713311e1f15337e6663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü! Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı