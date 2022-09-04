Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu 04 Eylül 2022 Pazar Saat: 18:25 İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin sona ermesinin ardından Belgrad Ormanı'na gelenler mangal yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6314c35c53fe5a148474a013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı 2 çocuk, Esenyurt'ta bir anneye hayatının şokunu yaşattı Boşanma aşamasındaki eşe saldırının altından ahlaksız teklif çıktı Kadına yardımcı olmak isterken tacizci sanılınca... Birbirlerine küfür yağdırmışlardı! Dudak dudağa yakalandılar İstanbul'un göbeğinde ''intikam'' cinayet kamerada Karakolda polis yelekli, eli silahlı Suriyeli rezaleti