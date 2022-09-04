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  4. Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu

Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin sona ermesinin ardından Belgrad Ormanı'na gelenler mangal yaktı.

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