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''Ormanların hayaleti'' şehre indi!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kümeste tavuk yiyen vaşak daha sonra bir mobilya mağazasına girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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