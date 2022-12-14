''Ormanların hayaleti'' şehre indi!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kümeste tavuk yiyen vaşak daha sonra bir mobilya mağazasına girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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