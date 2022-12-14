Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Ormanların hayaleti'' şehre indi! ''Ormanların hayaleti'' şehre indi! 14 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:00 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kümeste tavuk yiyen vaşak daha sonra bir mobilya mağazasına girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639990ab76a03a31b220d183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esra Erol'un programında Kürtçe krizi! Babacan tepki gösterdi Abdurrahman Dilipak’tan cinsel istismar için akıl almaz yorum İzmir'deki selde ilginç anlar: Ne olur ölme diye ağlayarak fareye kalp masajı yaptı Hastane magandaları kamerada! İlk müdahaleyi saldırdıkları sağlıkçılar yaptı Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur'' İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır!