Orta Asya’nın en büyük camisini Erdoğan ibadete açacak
31 Ağustos 2018 16:30
Orta Asya’nın en büyük camisini Erdoğan ibadete açacak
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan, Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii 2 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açılacak. Türk-İslam ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, Ankara Kocatepe Camii tarzında inşa edilen cami, Orta Asya’nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor....