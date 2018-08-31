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  3. 31 Ağustos 2018 16:30

Orta Asya’nın en büyük camisini Erdoğan ibadete açacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan, Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii 2 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açılacak. Türk-İslam ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, Ankara Kocatepe Camii tarzında inşa edilen cami, Orta Asya’nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor....

Bilgin Pro
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