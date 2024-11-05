Anasayfa Video Galeriler Gündem Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi 05 Kasım 2024 Salı Saat: 14:51 Güncelleme: 05 Kasım 2024 Salı 14:51 Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672a06b6f4271dc679050903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da AVM'de yangın paniği KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı Murat Övüç 2 milyon TL'lik başörtüsüyle olay oldu İstanbul'da elektrikli skuter üzerindeki korkunç ölüm kamerada Yolda geri gider gibi görünen tır vatandaşları korkuttu Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen vaka: Vücudunun yarısı kesildi