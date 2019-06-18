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  3. 18 Haziran 2019 09:26

Ortak yayın öncesi gerginlik yaşandığı ortaya çıktı

Tarihi canlı yayının moderatörü İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği ortak yayın öncesi gerginlik yaşandığını söyledi.

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