  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Haziran 2017 21:15

Ortaköyde AVMde korkutan yangın

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin 4'üncü katında tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Video Galeri
Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
Video Galeri
Almanyada bin 500 kişilik iftar
Almanyada bin 500 kişilik iftar
Video Galeri
Şehit Fazlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Fazlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Yılanı yastık kılıfıyla yakaladı
Yılanı yastık kılıfıyla yakaladı
Video Galeri
Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı
Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı
Video Galeri
Cihangir'de şoke eden olay
Cihangir'de şoke eden olay