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  3. 11 Haziran 2020 22:50

Ortalığı kan gölüne çevirdi! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Uşak'ta psikolojik sorunları olduğu belirlenen bir kişi önce annesini daha sonra olay yerine gelen 1 polis ve 2 bekçiyi tüfekle vurdu.

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