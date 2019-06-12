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  3. 12 Haziran 2019 08:27

Ortalık karıştı ! İki grup arasında tekme tokat kavga

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada tekme tokatlar havada uçuştu. 3 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

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