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  3. 13 Ocak 2020 15:00

Ortalık savaş alanına döndü, umrunda bile olmadı

İngiltere'de bir dükkanda çıkan kavgada kaydedilen görüntüler ülkenin gündemine oturdu. Yanı başında kavga edenlere aldırmayan adam, kavgayı izledikten sonra yemeğine devam etti.

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