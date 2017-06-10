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  3. 10 Haziran 2017 23:15

Ortalık savaş alanına döndü!

Kontrolden çıkan kamyon ortalığı birbirine kattı.

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“Krizin derinleşmemesi için ciddi mesai harcıyoruz”
“Krizin derinleşmemesi için ciddi mesai harcıyoruz”
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TGC Başarı Ödüllerinde ya 3 ödül birden
TGC Başarı Ödüllerinde ya 3 ödül birden
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Ortaköyde AVMde korkutan yangın
Ortaköyde AVMde korkutan yangın
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Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
Parmak ucu ve gözleriyle 5 üniversite kazandı
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Almanyada bin 500 kişilik iftar
Almanyada bin 500 kişilik iftar
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Şehit Fazlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Fazlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı