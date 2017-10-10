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  3. 10 Ekim 2017 17:30

Ortalık savaş alanına döndü!

KAĞITHANE'de  park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Büyük bir gürültüyle patlayan otomobilden çıkan parçalar etrafa yayıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 otomobil, 1 ev  ve 1 işyerinde maddi zarar meydana geldi.

Bilgin Pro
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