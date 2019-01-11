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  3. 11 Ocak 2019 13:53

Ortaokul öğrencisinden Nihat Hatipoğlu'na şeytan sorusu

ATV'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor programına telefonla katılan ortaokul öğrencisinin soruları canlı yayına damgasını vurdu.

Bilgin Pro
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