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  3. 20 Eylül 2019 18:15

Ortaokulda dehşet anları kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

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