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  3. 06 Haziran 2017 14:15

Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor

Hava sıcaklığının yükseldiği Gaziantep’te oruç tutan vatandaşlar, doğal yöntemlerle serinleyerek iftar vaktini bekliyor. Sıcaktan bunalan çocuklar ise süs havuzlarına giriyor.

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