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  3. 02 Haziran 2017 16:15

'Oruç tutarak duygularımızı ve düşüncelerimizi eğitiyoruz'

RAMAZAN'IN insan psikolojileri üzerine etkilerini değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Banu Dirice, orucun kişilerin kendilerini eğitme konusunda büyük fayda sağladığını belirtti.

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