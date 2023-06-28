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Örümcek Adam kurbanlık seçti

Adana’da örümcek adam kostümünü adeta üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, kurban pazarına giderek pazarlık yapıp koyununu satın aldı.

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