Anasayfa Video Galeriler Gündem Örümcek Adam kurbanlık seçti Örümcek Adam kurbanlık seçti 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 11:45 Adana’da örümcek adam kostümünü adeta üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, kurban pazarına giderek pazarlık yapıp koyununu satın aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649bf32689eb1f20cd74f8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var Bayram sabahı yine silahlar konuştu! 1,8 milyon kişi hacı oldu Türkiye'nin milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntü İstanbul'da binlerce kişi bayram namazını Ayasofya'da kıldı Türkiye'nin dünyaca ünlü sahili Hindistan'a döndü! Askerden izinli gelmişti; cansız bedeni bulundu