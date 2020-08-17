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  3. 17 Ağustos 2020 16:45

Oryantel Didem: Zor günler geçirirken İbo bana oryantal CD’leri yolladı

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Prof. Dr. Özener: Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef deprem tehlikesi altındayız''
Prof. Dr. Özener: "Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef deprem tehlikesi altındayız''
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Salda Gölü'nde bunu yapan yandı! 392 lira ceza kesilecek
Salda Gölü'nde bunu yapan yandı! 392 lira ceza kesilecek
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Bakan Soylu, İstanbul depremiyle ilgili en büyük korkusunu açıkladı
Bakan Soylu, İstanbul depremiyle ilgili en büyük korkusunu açıkladı
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Suriye'de Türk askeri aracı yakınında patlama
Suriye'de Türk askeri aracı yakınında patlama
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Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den Libya çıkarması
Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den Libya çıkarması
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Bursa'da yangın paniği! Yerleşim yerlerine yaklaşıyor
Bursa'da yangın paniği! Yerleşim yerlerine yaklaşıyor
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