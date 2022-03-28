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Oscar gecesinde Will Smith, Chris Rock'a tokat attı

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri için düzenlenen törene oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

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