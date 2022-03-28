Anasayfa Video Galeriler Gündem Oscar gecesinde Will Smith, Chris Rock'a tokat attı Oscar gecesinde Will Smith, Chris Rock'a tokat attı 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 09:15 Sinema dünyasının en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri için düzenlenen törene oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6241527c2d89c526715f9133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine oldu! Uçmasın diye tutmaya çalıştığı şemsiyeyle birlikte havalandı yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı Türk Bayrağı için çıktılar; mahsur kaldılar Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker'den ilginç paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan'a canlı yayında fırça: ''Ya bırak şimdi...'' Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Artık zamanı geldi'' Kampüste dehşet anları: Kaçarken görüntüleri kaydetti Flaşlar patladı, Serdar Ortaç ''rezil'' oldu İstanbul'da korku dolu anlar! Minibüs bir anda alev aldı