Anasayfa Video Galeriler Gündem Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu 02 Haziran 2023 Cuma Saat: 17:35 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in AK Parti Ankara Milletvekili olarak Meclis'e giren oğlu Osman Gökçek, yemin metnini yanlış okuyunca tekrarlamak zorunda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6479fe2b22932b38270754f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı Tarihi eser kaçakçılarının deposundan çıkanlar şaşkına çevirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti Haziran ayında bir ilimiz bembeyaz oldu! Kocaeli semalarında dikkat çeken ışıklı cisimler Burası Norveç değil, Türkiye! 5 ayda 50 bin turist ziyaret etti Deprem bölgesindeki kalıcı TOKİ konutların son hali görüntülendi