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Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in AK Parti Ankara Milletvekili olarak Meclis'e giren oğlu Osman Gökçek, yemin metnini yanlış okuyunca tekrarlamak zorunda kaldı.

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