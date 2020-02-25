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  3. 25 Şubat 2020 17:10

''Osman Kavala bugün tahliye edilmek zorunda''

Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyucu, "Kanuna göre Osman Kavala 25 Şubat 2020’de (Bugün) Osman Kavala tahliye edilmek zorunda" dedi.

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