Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı 16 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 23:50 Güncelleme: 16 Eylül 2023 Cumartesi 23:50 Osmangazi Köprüsünde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Olayın nedeni ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6506151057d6ae1df864c5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vapurda genç kıza korkunç saldırı kamerada Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu Adana'daki antik kentte hazine bulundu İzmir’de büyük orman yangını! İstanbul Kapalıçarşı'da yangın Esenyurt'ta suç çetesinden 250 bin dolarlık hırsızlık Camideki skandal görüntüler! Zanlı yakalandı Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu!