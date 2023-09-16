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  4. Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı

Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı

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Osmangazi Köprüsünde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Olayın nedeni ortaya çıktı.

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