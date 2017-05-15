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  3. 15 Mayıs 2017 09:15

Osmangazi Köprüsü'nün üzerinde bir anda!..

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde Osmangazi Köprüsü'nde üzüm yaprağı yüklü kamyonun kasası alev aldı.

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Gözünü kuyuda açtı, ilk sözü bu oldu!
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