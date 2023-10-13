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  4. Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akaryakıt tankeriyle çarpışan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Araçtakilerin düğün için Antalya'dan kente geldikleri öğrenildi.

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