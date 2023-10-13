Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı 13 Ekim 2023 Cuma Saat: 23:10 Güncelleme: 13 Ekim 2023 Cuma 23:10 Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akaryakıt tankeriyle çarpışan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Araçtakilerin düğün için Antalya'dan kente geldikleri öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6529a42e3c53342398782593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı İstanbul'da sır olay! Rus diplomat otel odasında ölü bulundu İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu Yeni elektrikli Opel Corsa iddialı fiyatıyla Türkiye’de Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü İstanbul’da durak boks ringine döndü İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı