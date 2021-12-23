Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı 23 Aralık 2021 Perşembe Saat: 09:46 Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c41b336c38441c841a4cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahte içki 5 can daha aldı Kar yağışı sonrası İstanbul'un Çamlıca Tepesi'nden kartpostallık görüntüler Canlı yayında Cem Küçük ve Ersan Şen arasında dolar kavgası Danilo Zanna'nın MasterChef'in son bölümünde neden yer almadığı belli oldu Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen serbest bırakıldı Metrobüs'te dehşet anları kamerada Dehşete düşüren anlar! Kavga ettiği arkadaşını polis gözaltına alırken öldürdü CHP'den Bakan Nebati'ye ''Dolap Beygiri'' göndermesi Ali Babacan'dan Erdoğan'ı kızdıracak faiz açıklaması