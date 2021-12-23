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  4. Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

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