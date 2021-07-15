Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında yangın Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında yangın 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 18:10 Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda büyüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f04fde19adc47b6f56cfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Spor'da mikrofon kazası: ''Ağabey ne para çalıyorlar biliyor musun?'' Merkel'in zor anları! Kameraların önünde içi geçti Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video Belediye Başkanı tatilcilere seslendiler: ''Gelmeyin'' Bir babanın en acı anı: Çocuğunun cansız bedenini kucağında taşıdı 15 Temmuz gecesine dair ilk kez ortaya çıkan görüntüler Saadet Partisi kovboy filmi paylaşımıyla olay oldu