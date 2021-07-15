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Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında yangın

Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda büyüdü.

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