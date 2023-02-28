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Osmaniye'de korkutan deprem

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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