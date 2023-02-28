Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmaniye'de korkutan deprem Osmaniye'de korkutan deprem 28 Şubat 2023 Salı Saat: 17:27 Güncelleme: 28 Şubat 2023 Salı 17:27 Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fe0f515d36136a5a54ac63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy'dan 4 il için deprem uyarısı Erdoğan depremin merkez üssünde: ''309 bin konutun inşasına başlıyoruz'' Prof. Dr. İlhan Tekeli canlı yayında koltuktan düştü Kııçdaroğlu'ndan Kızılay'a açık teklif! 18 madde saydı Saros Körfezi’nde deniz suyu kayboldu Depremzede kendisine verilen yastıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı Enkaz alanında tansiyon yükseldi! AFAD görevlisi kadın isyan etti Bakan Kurum harita üstünde göstererek açıkladı: ''18 bin konut yapacağız'' İstanbul’a yağmur beklenirken çamur yağdı