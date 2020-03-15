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  3. 15 Mart 2020 18:10

Osmaniye'de peş peşe deprem

AFAD verilerine göre, Osmaniye Sumbas'da saat 13.35'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 14.16'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

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