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Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı

İsrail'in Filistin'e yönelik binlerce kişinin öldüğü kanlı saldırıları 28 gündür sürerken, Osmanlı arşiv araştırmacısı Nermin Taylan Erkutlu belgelerle Filistin gerçeğini anlattı.

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