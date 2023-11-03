Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 13:30 İsrail'in Filistin'e yönelik binlerce kişinin öldüğü kanlı saldırıları 28 gündür sürerken, Osmanlı arşiv araştırmacısı Nermin Taylan Erkutlu belgelerle Filistin gerçeğini anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6544cbbf975632247d2f4013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! Sokak ortasında av tüfekli dehşet kamerada Sokak ortasında kadına şiddet: Saçından sürükleyip darbetti