Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmanlı döneminden kalan pazar yeri ortaya çıktı Osmanlı döneminden kalan pazar yeri ortaya çıktı 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 13:00 Tarihi Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Osmanlı dönemine ait zemini taş döşeli pazar yeri ortaya çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dad2d84ab56b35b80a0647" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ehliyetsiz çocuk sokağı savaş alanına çevirdi Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Deprem sonrası kalıcı konutların inşaatında çalışan işçilerin bu görüntüleri olay oldu Yer: Ankara... Restorana giren ayı masayı silip süpürdü Engin Polat'a tahliye kararı Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Afra Saraçoğlu ve Mina Akdin'den sosyal medyayı sallayan dans şov Çöken binada 150 kişi ölmüştü... Aranırken yakalanan müteahhitten tepki çeken savunma Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti