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  3. 12 Haziran 2017 10:45

Osmanlı Geleneği Temcid, Ümraniye’de yâd edildi

ÜMRANİYE Belediyesi, geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve Ramazan-ı Şerif’i müjdeleyen Temcid okuma geleneğini yeniden yaşattı.

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Otomobilde yılan paniği
Otomobilde yılan paniği
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15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmalar havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmalar havadan görüntülendi
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İAÜ 12inci dönem mezunları
İAÜ 12inci dönem mezunları
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Yol çöktü: Devasa çukur araç ve ağaçları yuttu
Yol çöktü: Devasa çukur araç ve ağaçları yuttu
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Ölen oğlunun hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor
Ölen oğlunun hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor
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İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali
İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali