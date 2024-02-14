Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmanlı padişahlarının kaftanlarında da kullanılıyordu... İşte o tarihi işçilik Osmanlı padişahlarının kaftanlarında da kullanılıyordu... İşte o tarihi işçilik 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:01 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 10:01 Saray kumaşı olarak bilinen ve Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılan kutnu kumaşı, Gaziantep'teki el tezgahlarında geleceğe taşınıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cc65300c8b6f8c840d94a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Felaketten 2 yıl öncesi... ''Burada Türk Çernobil’i yaşanıyor'' diyerek uyarmıştı Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi Nesli tehlike altındaydı; 3'ü birden Türkiye''de görüldü Bakanlıktan ''kelepir'' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim Restoranın çatısı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı Samsun'da PUBG intiharı: 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi