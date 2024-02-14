  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Osmanlı padişahlarının kaftanlarında da kullanılıyordu... İşte o tarihi işçilik

Osmanlı padişahlarının kaftanlarında da kullanılıyordu... İşte o tarihi işçilik

Güncelleme:

Saray kumaşı olarak bilinen ve Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılan kutnu kumaşı, Gaziantep'teki el tezgahlarında geleceğe taşınıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Felaketten 2 yıl öncesi... ''Burada Türk Çernobil’i yaşanıyor'' diyerek uyarmıştı
Felaketten 2 yıl öncesi... ''Burada Türk Çernobil’i yaşanıyor'' diyerek uyarmıştı
Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Nesli tehlike altındaydı; 3'ü birden Türkiye''de görüldü
Nesli tehlike altındaydı; 3'ü birden Türkiye''de görüldü
Bakanlıktan ''kelepir'' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim
Bakanlıktan ''kelepir'' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim
Restoranın çatısı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü
Restoranın çatısı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü
İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı
İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı
Samsun'da PUBG intiharı: 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu
Samsun'da PUBG intiharı: 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu
Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı
Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı
Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi
Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi