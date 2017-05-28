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  3. 28 Mayıs 2017 11:15

Osmanlı pazarında her şey organik

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde adı türkülere konu olan Beyce Pazarı, salı günleri çevre illerden de otobüslerle gelen birçok vatandaşı ağırlıyor.

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Yıkımdan 'O' da nasibini aldı
Yıkımdan 'O' da nasibini aldı
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Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Video Galeri
Evsiz adam bankta ölü bulundu
Evsiz adam bankta ölü bulundu
Video Galeri
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Video Galeri
Galatasaray Adası'nda yıkım
Galatasaray Adası'nda yıkım
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Boynunuzdaki bezeyi hafife almayın
Boynunuzdaki bezeyi hafife almayın