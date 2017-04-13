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  3. 13 Nisan 2017 12:20

Osmanlı sultanları tuvallerde yaşıyor

Ressam Metin Karanisoğlu, 15 yıldır Osmanlı sultanlarını resmediyor. Karanisoğlu, "Osmanlı'yı doğru anlamak için böyle bir seri oluşturdum" dedi.

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