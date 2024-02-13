Anasayfa Video Galeriler Gündem Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor 13 Şubat 2024 Salı Saat: 17:40 İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin mirası olan Haliç Tersanesi'nde 6 asırdır gemilerin yaraları sarılıyor. İstanbul'un fethinden sonra kurulan tersanede tarihi vapurlar da restore ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb7f6ca1008c6493094043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi'' Murat Kurum: ''İBB Radyo’yu yeniden açacağız'' 3 harfliler musallat oldu diye boşalan köye muhtar adayı oldu Üvey anne değil bir cani! Küçük kıza dışkı yedirdi 102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz sular altında! İstanbul'da miras için kardeş kardeşi vurdu!