Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor

İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin mirası olan Haliç Tersanesi'nde 6 asırdır gemilerin yaraları sarılıyor. İstanbul'un fethinden sonra kurulan tersanede tarihi vapurlar da restore ediliyor.

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