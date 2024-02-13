  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor

Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor

İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin mirası olan Haliç Tersanesi'nde 6 asırdır gemilerin yaraları sarılıyor. İstanbul'un fethinden sonra kurulan tersanede tarihi vapurlar da restore ediliyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var
Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi
Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi
Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi''
Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi''
Murat Kurum: ''İBB Radyo’yu yeniden açacağız''
Murat Kurum: ''İBB Radyo’yu yeniden açacağız''
3 harfliler musallat oldu diye boşalan köye muhtar adayı oldu
3 harfliler musallat oldu diye boşalan köye muhtar adayı oldu
Üvey anne değil bir cani! Küçük kıza dışkı yedirdi
Üvey anne değil bir cani! Küçük kıza dışkı yedirdi
102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var
102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var
Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz sular altında!
Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz sular altında!
İstanbul'da miras için kardeş kardeşi vurdu!
İstanbul'da miras için kardeş kardeşi vurdu!