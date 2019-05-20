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  3. 20 Mayıs 2019 22:55

ÖSO yaşlı sivile işkence yapan Esad askerini yakaladı

Suriye’de oruç tutan yaşlı sivile zorla su içirmeye çalışan ve işkence yapan Esad askeri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri tarafından yakalandı. Suriye’de Beşar Esad rejimi askerleri sivillere yönelik yeni bir işkenceye imza attı. Hama kentinde çekilen görüntülerde sandalyede oturan oldukça yaşlı bir sivilin önce bir rejim askeri tarafından sorgulandığı, daha sonra asker tarafından oruç...

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