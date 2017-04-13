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  3. 13 Nisan 2017 15:50

ÖSYMden 2017 LYS başvurularıyla ilgili kamu spotu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarına (2017-LYS) girmeye hak kazanan adayları başvuru işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla kamu spotu hazırladı.

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