Anasayfa Video Galeriler Gündem ÖSYM’den emsal niteliğinde karar ÖSYM’den emsal niteliğinde karar 16 Temmuz 2024 Salı Saat: 11:38 Sivas’ta girdiği üniversite sınavının ilk oturumunda sınav salonunda bir öğrencinin rahatsızlanması nedeniyle yarım saatlik kayıp yaşayan öğrencilere ÖSYM ek puan veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66963194313c79c78000af73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisin ''Dur'' ihtarından kaçıp, aracını polislerin üzerine sürdü İntihar ihbarının altından cinayet çıktı: 7 gözaltı 26 ilde kaçak alkol operasyonu: 50 gözaltı Sadaka verilen 20 TL'nin üzerindeki yazı şaşırttı 21 yılda, 27 kez anjiyo olduktan onra gerçeği öğrendi Bursa'da film gibi çatışma kamerada 2024 YKS sonuçları açıklandı, YKS birincileri belli oldu Söke OSB ‘yanardağ’ görünümü aldı Azerin'den Cumhurbaşkanlığı'nda bozkurt işaretli konser