Anasayfa Video Galeriler Gündem Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşirenin acı sonu Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşirenin acı sonu 25 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 12:40 Kanada'da bir kadın, tatil için gittiği otelin havuzunda canlı yayın yaptıktan dakikalar sonra boğularak öldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630743a67af0ef4e956cb5a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu anlar; herkes intihar sandı ama... İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü Gazeteciler Tuvana Türkay ve İzzet Antebi çiftini kızdırdı Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü Ankara 'da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı FSM Köprüsü, Ukrayna için ışıklandırıldı Yine define kazısı yine facia! 15 metrelik kuyuda can verdiler Rusya, tren istasyonuna saldırdı: 22 ölü, 50 yaralı!