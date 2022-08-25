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  4. Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşirenin acı sonu

Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşirenin acı sonu

Kanada'da bir kadın, tatil için gittiği otelin havuzunda canlı yayın yaptıktan dakikalar sonra boğularak öldü.

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