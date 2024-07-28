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  4. Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü

Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü

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İstanbul Sultanahmet'te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı iddia edilen taksici meslektaşlarının tepkisini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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