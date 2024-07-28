Anasayfa Video Galeriler Gündem Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 15:26 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 15:26 İstanbul Sultanahmet'te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı iddia edilen taksici meslektaşlarının tepkisini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a6390629dba3e386027f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Hatay'da orman yangını Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi