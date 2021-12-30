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  4. Otel odasında dehşet! Genç kadının yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu

Otel odasında dehşet! Genç kadının yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu

İstanbul Şişli'de bulunan bir otelden vahşet haberi geldi. Tunuslu bir kadın, yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde odasında ölü olarak bulundu.

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