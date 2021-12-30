Anasayfa Video Galeriler Gündem Otel odasında dehşet! Genç kadının yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu Otel odasında dehşet! Genç kadının yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu 30 Aralık 2021 Perşembe Saat: 10:30 İstanbul Şişli'de bulunan bir otelden vahşet haberi geldi. Tunuslu bir kadın, yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde odasında ölü olarak bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cd602685c6a51589462ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti olay oldu Alkollü sürücü polisi çıldırttı: ''Beni öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın'' Esra Erol'da ilginç anlar ''İşte böyle çalarız'' diyen hırsıza polisin yanıtı böyle oldu İstanbul'da korkutan yangın! Kraliçe Elizabeth’in muhafızları çocuğu ezip geçti İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Nedim Şener'e canlı yayında tokat gibi yanıt Bakan Nebati'den canlı yayında tepki çeken açıklama: ''Lan nasıl ? Harika, muhteşem bir şey'' Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın! Ekipler sevk edildi