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  3. 06 Mayıs 2017 00:20

Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler

Beyoğlu’nda bir otelde 2 kadın tarafından öldürülen Cüneyt Pala cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
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Üniversite şenliğinde korkunç kaza
Üniversite şenliğinde korkunç kaza
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
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4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
4 yaşındaki çocuğun feci ölümü