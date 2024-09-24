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  4. Otelde can pazarı: 7 kişi mahsur kaldı

Otelde can pazarı: 7 kişi mahsur kaldı

Kars'ta bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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