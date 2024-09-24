Anasayfa Video Galeriler Gündem Otelde can pazarı: 7 kişi mahsur kaldı Otelde can pazarı: 7 kişi mahsur kaldı 24 Eylül 2024 Salı Saat: 10:32 Kars'ta bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f26af78ba1311b74009da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR The Platform 2'den beklenen yeni fragman geldi Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü İsrail, Lübnan'ı kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var İETT otobüsü dükkana daldı: O anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını 58 ilde tefeci operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Derya Uluğ konserinde sahneye çıkan zabıta şov yaptı Bu sefer ABD değil İstanbul: Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Dünyanın diğer ucu bu dünyada cehennemi yaşıyor: Yüzlerce ölü var