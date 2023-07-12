Anasayfa Video Galeriler Gündem Otelde kıyamet koptu! Müşteriler birbirine girdi Otelde kıyamet koptu! Müşteriler birbirine girdi 12 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 10:10 ABD'de bir otelde 4 kadın müşteri arasında çıkan tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Otelin kumarhanesi savaş yerine döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ae51e421de2d0117497473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5. kattan düşen avukat hayatını kaybetti Polis ''dur'' dedi durmadılar... GTA Adana! Sıla sevgilisi İlker Kaleli ile sahnede dudak dudağa aşka geldi Bir vurguncu müteahhit daha! 16 evin 39 sahibi çıktı! Oğuzhan Uğur'dan sürpriz karar! O da beyaz yakalı oldu Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yalnızca kızların gideceği ''kız okulları'' geliyor! Ev sahibine kiracı dayağı! İş yerini basıp öldüresiye dövdüler Antalya'da kabus! Tur midibüsü turistlerin arasına böyle daldı! Real Madrid antrenmanında Arda Güler şov!