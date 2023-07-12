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Otelde kıyamet koptu! Müşteriler birbirine girdi

ABD'de bir otelde 4 kadın müşteri arasında çıkan tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Otelin kumarhanesi savaş yerine döndü.

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