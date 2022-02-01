Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında iki grup arasında ''Kız arkadaşıma neden baktın'' meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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