Anasayfa Video Galeriler Gündem Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi 01 Şubat 2022 Salı Saat: 11:10 Beyoğlu'nda bir otelin restoranında iki grup arasında ''Kız arkadaşıma neden baktın'' meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f8eb0e5adf6e04755b3443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saadet Partisi'nden ''uykuları kaçırmanın vakti'' videosu Nihat Doğan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti için olay sözler İçişleri Bakanı Soylu'dan ''Hesap verin'' paylaşımı Asiye'ye saldıran köpekler iddianamede silah sayıldı Amazon ormanlarında kabus! Petrol sızıntısı her yeri sardı Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı İstanbul’a göktaşı düştü iddiası olay oldu Eski Cumhurbaşkanı Sezer yıllar sonra ortaya çıktı