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  4. Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi

Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında iki grup arasında ''Kız arkadaşıma neden baktın'' meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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