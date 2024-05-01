  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin mutfak ve depo bölümde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ankara'da sağanak yağış haytı felç etti
Ankara'da sağanak yağış haytı felç etti
Kocaeli'de yolda yürüyenlere sebepsiz yere saldırmışlardı: Tutuklandılar
Kocaeli'de yolda yürüyenlere sebepsiz yere saldırmışlardı: Tutuklandılar
Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı
Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı
Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık''
Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık''
Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek?
Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek?
İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı
İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı
İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu
TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus
TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus
1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı
1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı