Anasayfa Video Galeriler Gündem Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 20:55 Güncelleme: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:55 Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin mutfak ve depo bölümde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6632821e91922577f70eda13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da sağanak yağış haytı felç etti Kocaeli'de yolda yürüyenlere sebepsiz yere saldırmışlardı: Tutuklandılar Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık'' Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek? İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus 1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı