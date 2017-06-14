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  3. 14 Haziran 2017 11:45

Otelin yangın merdivenine asma kilit takmışlar

Fatih Kumkapı'da dün iftar saatinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangınındaki ağır bilanço gün ağarınca ortaya çıktı. Otelin yangın merdivenlerinin asma kilitle kilitlenmesi ve kilidinde açılmaması için telle sarılması dikkat çekti.

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